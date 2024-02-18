الشرقية: إطلاق شارة بدء حملة "حقك تنظمي" بالشرقية من الوحدة الصحية ببني شبل

أطلق الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأحد، شارة بدء فاعليات الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية «حقك تنظمي» بمحافظة الشرقية، وذلك من داخل وحدة طب الأسرة ببني شبل، التابعة للإدارة الصحية بالقنايات.

تنفذ فاعليات الحملة خلال الفترة 18: 28 من شهر فبراير الجاري على مرحلتين، المرحلة الأولى تستمر لمدة ٥ أيام خلال الفترة من 18 حتى 22 فبراير، وتضم 10 إدارات صحية بالمحافظة هم: «القنايات، أولاد صقر، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، بلبيس، أبو حماد».

وتفقد وكيل الوزارة، أعمال الفرق الطبية الثابتة بالحملة، والندوات التوعوية للسيدات، والمشورة الصحية المقدمة لهم، كما تفقد عيادة تنظيم الأسرة، ونادي المرأة، مشيدًا بالمشغولات اليدوية للسيدات.

وخلال زيارته، وجه وكيل الوزارة بتخصيص معرض دائم لنوادي المرأة بكل الادارت صحية المميزة ذات الإقبال العالي، وذلك لتشجيع السيدات بالقرية أعضاء نادي المرأة بهذه الوحدات على العمل والربح ومن داخل المنزل.

وتابع وكيل الوزارة،خدمات الرعاية الأولية المقدمة للمواطنين بالوحدة، والتي تخدم أكثر من 37 ألف نسمة، منهم 7540 أسرة، كما تابع غرفة ملفات طب الأسرة، موجهًا بسرعة استكمال كل ملفات الأسرة الموجودة بالقرية وتوابعها

وفي نهاية الزيارة، وجه وكيل الوزارة بأهمية المعاملة الجيدة وحسن الإستقبال لجميع المترددات على الحملة، وأثناء تقديم الخدمات الطبية للسيدات وللمواطنين بالقرية.

وأوضح مسعود بأن حملة «حقك تنظم» تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلى الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.