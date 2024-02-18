صحة الدقهلية: إصدار تراخيص لعدد 43 معمل تحاليل طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن إدارة العلاج الحر قامت بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، بالمرور على عدد من المعامل الخاصة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة، وضبط أي مخالفة في حق المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام بالمرور على 50معملا في 11مركزاً من بينها المنصورة وميت غمر ومنية النصر ودكرنس وميت سلسيل.

وأشار فؤاد، إلى أنه جرى الموافقة على إصدار تراخيص لعدد 43 معملاً، ورفض ترخيص 7 أخرى، بسبب عدم توافر الاشتراطات الصحية بها، وذلك في ظل التزام إدارة العلاج الحر بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وبناء على تعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة والتأكد من استيفاء الاشتراطات والضوابط الصحية اللازمة وتوفيق أوضاع المنشآت المخالفة.