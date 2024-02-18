حصر إلكتروني باستخدام الأقمار الاصطناعية للمحاصيل الشتوية بزراعة الغربية

عقدا صباح اليوم الأحد، الدكتور خالد ابوشاى وكيل وزارة الزراعة، والدكتور محمد الغنيمى مسؤل الحصر بالغربية، اجتماعا مع مسؤلى تنفيذ منظومة الحصر الالكتروني للمحاصيل بالاقمار الاصطناعية بمراكز المحافظة، وذلك لحصرالمساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية ورفع الإحداثيات للأراضى المنزرعة بالمحاصيل الشتوية القمح – البرسيم – البنجر – وآخرى، وذلك تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع فى التحول الرقمي والخدمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثةوالاستفادة منها فى الزراعة.



وأكد أبوشادى، أن حصر المحاصيل بالاقمارالاصطناعية يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي، وعلى رأسها تقاوي المحاصيل الاستراتيجية ، والأسمدة ، بما يضمن رؤية كاملة للوزارة لكافة المستلزمات.والمستفيدين والعائد من التطبيق لخدمة المزارع المصري والدولة ويهدف التحول الرقمي الى تكامل أنظمة الوزارة وتعظيم العائد منها مع توفير الوقت والجهد والمال ودقة التخطيط لإتخاذ القرار.



جاء ذلك الإجتماع فى اطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير ، و الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية . الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعه ، والأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية و الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي و الدكتور محمد يوسف مبارك رئيس الإدارة المركزية للارشاد الزراعى وبحضور الأستاذ الدكتور خالد ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية ، الدكتور محمد الغنيمى مدير المحطة الإقليمية لوسط الدلتا بالجميزة ، المهندس فخري منصور باز مدير عام الإدارة العامة للإرشادالزراعي بالغربيه ، والمهندس علاء الطناحى مدير عام الإدارة العامة لللخدمات ، لمهندس احمد العجان مدير إدارة الشئون الزراعية ، مسؤلى تنفيذ منظومة الحصر الإلكتروني بالاقمارالاصطناعية بمراكز المحافظة

