إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بالمنشأة

شهد شارع البحر بمدينة المنشاه جنوب محافظة سوهاج وقوع مشاجرة استخدمت فيها الأسلحة النارية بسبب لهو الأطفال نتج عنها إصابة 10 أشخاص برش خرطوش متفرق بالجسم وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم ونقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي والعام لتلقي العلاج وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .



تلقى مدير أمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة المنشاه بلاغًا بوجود مشاجرة بشارع البحر بمدينة المنشاه دائرة المركز ووجود إصابات بين طرفى المشاركة وبعض المارة بالشارع.



وإنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع المشاجرة بين بعض الأطفال وتطورت بمشاركة أهليتهم واستخدمت فيها الأسلحة النارية .



ونتج عن المشاجرة إصابة "ع . ش . ج" 32 سنة عامل برش خرطوش بالصدر والوجه طرف أول و"خ . أ . م" 30 سنة عامل برش خرطوش باليد والذراع والفخذ الأيسر و"ع . م . ع" 47 سنة عامل برش خرطوش بالظهر من الناحية اليمنى من الذراع اليمنى وفروة الرأس و"ح. ع . م" برش خرطوش بالذراع الأيسر والوجه والصدر طرف .



كما نتج عن المشاجرة إصابة "ع . م . ا"، 20 سنة عامل برش خرطوش بالبطن والوجه وفروة الرأس ومقدمة الجبهة واليد اليسرى و"م . ا . ح" 43 سنة عامل برش خرطوش بالبطن واليد اليسرى وتم "أ . ا" 19 سنة عامل برش خرطوش بالرأس من الناحية اليمنى و"ض . ص . م"، 10 سنوات تلميذ برش خرطوش أعلى الشفة و"م . م . ر"، 19 سنة طالب برش خرطوش بالأذن اليمنى جميعهم يقيمون بدائرة مركز المنشاه وتصادف مرورهم بالشارع أثناء المشاجرة.

وجرى نقل المصابين لمستشفتي سوهاج الجامعي والعام وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .