فوز فريق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لكرة السلة بنات بالبحر الأحمر

تمكن فريق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بالبحر الأحمر “السلة بنات”، من تحقيق فوز ساحق على فريق جمعية الشبان المسلمين أسيوط في إطار مشاركتهما في بطولة الجمهورية تحت 18 سنة لناشئات الموسم الرياضي 2023/2024.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وفراج عبد المقصود مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف ممدوح خليفة على وكيل المديرية للرياضة، وموسى الرشيدي مدير الإدارة العامة للرياضة والمشرف العام على المشروع القومي للموهبه والبطل الأولمبي.

وانتهت المباراة بنتيجة مذهلة حيث تفوق المشروع القومي بفارق كبير بواقع 47 نقطة مقابل 12 نقطة لجمعية الشبان المسلمين أسيوط.



جاءت مشاركة فريق الموهبة والبطل الأوليمبي ضمن المجموعة الخامسة والتي تضم فرق ( مركز شباب الاقصر- جمعية الشبان المسلمين اسيوط - سوهاج - سكة حديد المنيا - مركز شباب سيدي عبدالرحيم)

شهدت المباراة أداءً فريدًا من قبل الفريق الفائز، حيث تميز اللاعبات بمهاراتهن الاستثنائية وقدراتهن البدنية المذهلة. بدأت المباراة بقوة منذ البداية، وسيطر المشروع القومي على الأحداث بشكل كامل، مما جعله يتقدم بفارق كبير على جمعية الشبان المسلمين أسيوط.



وأبدى الكابتن متولي على المدرب واللاعبات سعادتهم الكبيرة بهذا الانتصار المهم، حيث عملوا بجد واجتهاد خلال فترة التحضير للبطولة.

وأشار المدرب، إلى أن الفريق قد أظهر تطورًا ملحوظًا في الأداء والتنظيم، وأنهم يتطلعون إلى المزيد من الانتصارات في المنافسات القادمة.



من جانبهن، أعربت اللاعبات عن سعادتهن بالفوز الكبير واستعدادهن للمباريات المقبلة. وأكدن أنهن سيواصلن العمل الجاد والتدريب الشاق من أجل تحقيق المزيد من النجاحات والتفوق في المنافسات القادمة.



ويعد هذا الفوز الباهربمثابة دفعة معنوية قوية لفريق المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى، وتؤكد جاهزيتهم وقدرتهم على تحقيق إنجازات كبيرة في عالم الرياضة.

ويأمل الفريق في مواصلة تقديم أداء مذهل والمنافسة بشكل قوي في المراحل القادمة من البطولة.

ومع تمنياتنا لهم بالتوفيق في المباريات القادمة