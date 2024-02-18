المشدد 3 سنوات لمتهم سرق هاتف محمول من سائق بالإكراه بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، شابًا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، في واقعة إدانته بسرقة هاتف محمول من سائق بالإكراه بدائرة قسم شرطة بلبيس.

تعود أحداث القضية رقم 7483 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة بلبيس، والمقيدة برقم 3465 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر أكتوبر من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة «أحمد. م. ش» 34 عامًا، عامل، للمحاكمة الجنائية، في واقعة اتهامه بسرقة هاتف محمول من المجني عليه «مصطفى. ع» سائق، كرها عنه بدائرة قسم شرطة بلبيس.

وأسند أمر الإحالة للمتهم، بأن سرق الهاتف المحمول من المجني عليه ليلا كرها عنه، وذلك بأن استقل معه مركبته بحجة رغبته في توصيله، وما أن تمكن منه حتى أشهر في مواجهته سلاح أبيض عبارة عن «مطواة»، متمكنا من شل مقاومته وسرقة الهاتف المحمول خاصته والفرار، على النحو المبين بالتحقيقات.

بتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.