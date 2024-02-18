مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو يلا شوت في الدوري الإسباني 2024

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو يلا شوت في الدوري الإسباني 2024 ،في لقاء مرتقب بين فريقين من الدرجة الأولى لكرة القدم في إسبانيا، يستعد ريال مدريد لمواجهة رايو فاليكانو في الجولة 25 من الدوري الإسباني، وهي مباراة تحمل أهمية كبيرة لكلا الفريقين.

يصطدم ريال مدريد، الفريق الأسطوري الذي يعتبر واحدًا من أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم العالمية، بفريق رايو فاليكانو، الذي يسعى جاهدًا لتحقيق النتائج الإيجابية والابتعاد عن منطقة الهبوط.

تحتل الفرقة البيضاء، ريال مدريد، المركز الأول في جدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقة بفارق 5 نقاط عن أقرب منافسيها، جيرونا. يسعى الريال إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتعزيز موقعه في الصدارة، سواء في الدوري الإسباني أو في دوري أبطال أوروبا.

من جهة أخرى، يحتل فريق رايو فاليكانو المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة، ويسعى جاهدًا للابتعاد عن منطقة الهبوط. على الرغم من ترتيبه الأسفل في الجدول، إلا أن رايو فاليكانو لديه سجل محترم وقدم أداء جيدًا في بعض المباريات، بما في ذلك مباراته الأخيرة ضد ريال مدريد التي انتهت بالتعادل السلبي.

من المتوقع أن تكون المباراة بين الفريقين مثيرة ومثيرة، حيث يسعى ريال مدريد للفوز لمواصلة مسيرته الناجحة في الموسم الحالي، بينما يتطلع رايو فاليكانو إلى تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في مواصلة مشواره في الدوري الإسباني.

بالنظر إلى الأداء القوي لريال مدريد في الفترة الأخيرة وقوة تشكيلته، يعتبر الفريق المرشح الأقوى للفوز في المباراة. ومع ذلك، يجب على رايو فاليكانو ألا يتجاهل أهمية المواجهة والعمل بجدية لتقديم أداء قوي يمكنهم من تحقيق نتيجة إيجابية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024

مثلما هو الحال في كل مرة، ستتاح فرصة متابعة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو عبر شبكة البث الرياضية "بي إن سبورتس"، المحطة الحصرية لنقل مباريات الدوري الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيتم بث اللقاء في إطار منافسات الدوري الإسباني على قناة "beIN Sports HD 1" المشفرة، التي تعتبر واحدة من أبرز القنوات الرياضية في المنطقة، والتي تقدم تغطية شاملة وعالية الجودة لأبرز المباريات والأحداث الرياضية العالمية.

ومن المتوقع أن يكون اللقاء محط أنظار عشاق كرة القدم في العالم، حيث يسعى ريال مدريد إلى الاستمرار في تحقيق الانتصارات وتأكيد صدارته في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يسعى رايو فاليكانو إلى تقديم أداء قوي وإحباط خطط الفريق الملكي.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر

من الجدير بالذكر أن رايو فاليكانو قد تمكن من إيقاف ريال مدريد وتحقيق التعادل السلبي في المواجهة الأولى بينهما هذا الموسم، وهو الفريق الوحيد الذي لم يستطع الريال تسجيل أهداف في شباكه حتى الآن في الدوري الإسباني.

ستكون هذه المباراة فرصة هامة لكلا الفريقين لتحقيق الانتصار وتحقيق الأهداف المرسومة لهم في الموسم الحالي، ومن المؤكد أن مشجعي كرة القدم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيتطلعون إلى متابعة هذا اللقاء على قنوات "بي إن سبورتس"، للاستمتاع بأجواء المنافسة ومتابعة أداء فرقهم المفضلة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو

beIN Sports HD 1

تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

معلق مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024

سيتولى المعلق خالد الحدي مهمة التعليق على مجريات مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024.

مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024

يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو عبر الإنترنت بوسيلتين مدفوعتين، الأولى هي الاشتراك في تطبيق "تود" والأخرى من خلال خدمة "بي إن كونكت".

موعد مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني 2024

تقام مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو يوم الأحد 18 فبراير/شباط 2024 على ملعب "تيريزا ريفيرو".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة عصرا بتوقيت مصر، الرابعة مساء بتوقيت السعودية والخامسة مساء بتوقيت الإمارات.