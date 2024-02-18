حقل إرشادي لمُزارعي الزقازيق للنهوض بمحصول الكتان وزيادة إنتاجيته

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بمحافظة الشرقية، إن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية نفذت اليوم الأحد،يوم حقلي إرشادي عن محصول الكتان صنفي «سخا 3 وجيزة 9» لمُزارعي قرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور مهدى محمد مهدى بمعهد بحوث الكتان، والمهندس محمد عبد السلام بالإدارة المركزية للإرشاد، والمهندس محمود الشناف أخصائي الارشاد بالمديرية، ومسؤولي جهاز الإرشاد بالإدارة الزراعية بالزقازيق، ومُزارعي القرية.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، الأهمية الإقتصادية لزراعة محصول الكتان، حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية، وأقمشة قلوع المراكب، وخراطيم الحريق، وأوراق الطباعة والبنكنوت، والدوبارة، ومن البذور يستخرج زيت الطعام «الزيت الحار».

ولفت إلى أن الزيت المغلي المستخرج من نبات الكتان يستخدم في صناعة البويات والورنيش، فى حين يستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان «الخشب بعد فصل الألياف» فى صناعة الخشب الحبيبي.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أنه تم خلال اليوم الحقلي، تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الخاصة بنبات الكتان بداية من خدمة وتجهيز التربة الزراعية، ثم الزراعة والتعريف بطرق الري، وتوضيح علامات نضج المحصول، وتوقيت الحصاد، وتم فتح باب المناقشة والرد علي استفسارات الحضور.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية، وتوفير الاسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية،واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.