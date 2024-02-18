ضبط 205 طن أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك بالبحيرة

قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة ، بقيادة الدكتور أشرف محي الدين، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، تحت إشراف الدكتور هادى الجندى ، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمراكز ادكو وإيتاي البارود و كوم حمادة و أبو المطامير.

وأسفرت عن ضبط 205 طن أسماك مدخنة غير صالحة للإستهلاك الآدمي و كمية من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية واسماك ودواجن ولحوم مصنعه غير صالحة للإستهلاك الآدمي ،كما تم تحرير 24 محضر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على تكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية، والتفتيش المستمر على الأسواق والمحال التجارية، ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم والثلاجات ، للتأكد من جودة السلع و مطابقاتها للمواصفات.