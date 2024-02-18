جولات سياحية لوفود أوروبية للمناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، وفود سياحية من عدة دول أوروبية، حيث أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن السياحة في مصر شهدت طفرة كبيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية، ووضع الرؤى والخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع، باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد القومي.

وأكد محافظ المنيا، أن المحافظة استقبلت وفودًا سياحية من مختلف دول العالم، لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية، بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار، بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

وأشار المحافظ، إلى أن المنيا تستقبل حاليا وفودا سياحية من دول أوروبية، شملت، (ألمانيا، هولندا، إنجلترا)، لزيارة عدد من المناطق الأثرية فى جولات سياحية، للتعرف على آثار مصر من عصور مختلفة، يشمل برنامج الزيارة مناطق تل العمارنة، وتونا الجبل، وبني حسن، موجهاً المحافظ، الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

الجدير بالذكر أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلومتر، شمال شرق مدينة ديرمواس ، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلومتر، جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير ، والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة ، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلومتر من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية، وقبطية، وإسلامية.