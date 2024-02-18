المنيا تقوم بزراعة أشجار مثمرة بالمراكز والمدن

تواصل الوحدات المحلية شمال وجنوب محافظة المنيا، جهودها في زراعة أشجار مثمرة وزينة، وذلك تنفيذ لأعمال المبادرة الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، للتشجير والمعنية بزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث ، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

من جانبه قال محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا، إن الوحدة المحلية تتابع أعمال التجميل والدهانات وتنسيق وزراعة الأشجار، بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة ٦٠ شتلة متنوعة من الأشجار المثمرة، بمدخل وطريق قرية دلجا، للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للقرية.

وأشار الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، إلى أن الوحدة المحلية قامت بزراعة ٥٠ شتلة مثمرة، بالطريق الدائرى من مواصلة رى الأشجار المزروعة، ومتابعة قص وتهذيب الأشجار للحفاظ على الشكل الجمالى للمركز.