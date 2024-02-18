محافظ أسيوط يتابع تنفيذ الخطة الإستثمارية 2023- 2024 بالمراكز والأحياء

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماعاته لمتابعة تنفيذ بنود الخطة الاستثمارية 2023/2024 بكافة القطاعات في المراكز والأحياء التي جاءت لسد احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم تحقيقاً لخطة التنمية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 2030 لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو الأعمال للمشروعات، وفقاً للجدول الزمني المقرر وبناءًا على الاشتراطات والمعايير الفنية والمواصفات المقررة، مؤكدًا على متابعته لآخر المستجدات بشأن تنفيذ المشروعات سواء بجولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته الدورية أو تكليفه لرؤساء المراكز والأحياء بالنزول إلى أرض الواقع للاطمئنان على تنفيذ مراحل العمل وفقًا للمواصفات الفنية والمعايير المقررة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير البنية الأساسية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات ... جاء ذلك خلال لقاءه مع المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظىة وبهاء عثمان مدير إدارة التخطيط والموازنة بالديوان العام ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات وبنود خطة العام المالي الحالي (20223/2024) تزامناً مع الربع الثالث من الخطة الاستثمارية فضلاً عن استعراض الأعمال الجاري تنفيذها وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في الجهاز التنفيذي للمحافظة لتسهيل واستكمال باقي الاجراءات والمشروعات المدرجة بالخطة الموضوعة مسبقاً وتذليل المعوقات التي قد تواجه تنفيذ الأعمال والاستفادة من الامكانيات المتاحة واستغلالها الاستغلال الأمثل موجهاً بتنفيذ الخطة أولًا بأول وفقًا للمخطط الزمني المقرر خاصة مشروعات رصف الطرق ورفع كفائتها والإنارة ومنظومة النظافة وخدمات المرور والحماية المدنية وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وغيرها من المجالات التي تهم المواطن موضحًا إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جادة في تنفيذ المشروعات وإحداث طفرة تنموية في عدد من المجالات لذا تعمل بكل جد على تحسين البنية الأساسية والخدمات العامة.