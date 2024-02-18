الأطباء تهنئ النقابة الفرعية بالدقهلية لنجاح جمعيتها العمومية

تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء، بالتهنئة لنقابة أطباء الدقهلية لنجاح جمعيتها العمومية، حيث تم عقد الجمعية العمومية لأطباء الدقهلية يوم الجمعة 16 فبراير بمقر نادى الأطباء بطلخا.

وقد شهد اليوم حضور كثيف من أطباء الدقهلية، وبلغ الحضور النصاب القانوني بعد أقل من نصف ساعة من فتح باب التسجيل.

وبدأت الفعاليات بكلمة أ.د علي توفيق نقيب أطباء الدقهلية، التى بدأها بالترحيب بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة وضرب أروع الأمثلة في المشاركة النقابية.

كما تم عرض تقرير الأمين العام لنشاطات النقابة عن العام المنقضي، وتقرير امين الصندوق عن الوضع المالي للنقابة في السنة المنقضية.