الأحد 18 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

الأطباء تهنئ النقابة الفرعية بالدقهلية لنجاح جمعيتها العمومية

الجمعية العمومية
الجمعية العمومية لأطباء الدقهلية

تقدم مجلس النقابة العامة للأطباء، بالتهنئة لنقابة أطباء الدقهلية لنجاح جمعيتها العمومية، حيث تم عقد الجمعية العمومية لأطباء الدقهلية يوم الجمعة 16 فبراير بمقر نادى الأطباء بطلخا.

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وقد شهد اليوم حضور كثيف من أطباء الدقهلية، وبلغ الحضور النصاب القانوني بعد أقل من نصف ساعة من فتح باب التسجيل.

وبدأت الفعاليات بكلمة أ.د علي توفيق نقيب أطباء الدقهلية، التى بدأها بالترحيب بالسادة الحضور وشكرهم على تلبية الدعوة وضرب أروع الأمثلة في المشاركة النقابية.

كما تم عرض تقرير الأمين العام لنشاطات النقابة عن العام المنقضي، وتقرير امين الصندوق عن الوضع المالي للنقابة في السنة المنقضية.

 

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