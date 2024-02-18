الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. يبحث الكثير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن الموعد الرسمي عن صرف المرتبات، حيثمن المقرر أن يبدأ صرف مرتب فبراير 2024 يوم الخميس الموافق 22 من الشهر الجاري،  على أن يستمر  الصرف لمدة 5 أيام، و ينتهي في يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير 2024.

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 مرتبات شهر فبراير2024

 

ويمكن صرف مرتبات شهر فبراير من البريد المصري، وماكينات الصرف الآلي ATM الخاصة بالبنوك، ومنافذ شركة فوري، والبنوك التجارية وبنوك القرى.


الحد الأدنى للأجور بداية من شهر مارس 


- مرتبات الدرجة السادسة 6000 جنيه.


- مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.


- مرتبات الدرجة الرابعة 7000 جنيه.


- مرتبات الدرجة الثالثة 7500 جنيه.


- مرتبات الدرجة الثانية 8000 جنيه.


- مرتبات الدرجة الأولى 8200 جنيه.


- مرتبات درجة المدير العام 9200 جنيه.


- مرتبات الدرجة العالية 10200 جنيه.


- مرتبات الدرجة العالية 10200 جنيه.


- مرتبات الدرجة العالية 10200 جنيه.

زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين

جدير بالذكر قرر الرئيس السيسي، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بنسبة 50%، لكي تكون 6000 جنيه، ويتم تنفيذ هذا القرار اعتباراً من شهر مارس 2024 المقبل.

 

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