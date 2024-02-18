فوز فريق التربية والتعليم بالشرقية على بطولة الدوري المحلي لكرة القدم

هنأ المهندس علي عبد الرؤوف أحمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية؛ لاعبو فريق كرة القدم للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية، لتألقهم وحصولهم على بطولة دوري المحلي للمصالح الحكومية 2024 على مستوي المحافظة، والتي أقيمت بالصالة المغطاة بالزقازيق.

حضر المباراة النهائية بدوري المصالح الحكومية بالشرقية، والذي أقيم تحت إشراف الاتحاد الرياضي للعاملين بالمصالح الحكومية بمحافظة الشرقية؛ الدكتور محمود عبد العظيم مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، ولفيف من القيادات التعليمية والرياضية بالمحافظة.

وقدم المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول الوزارة، الشكر والتقدير للجنة الرياضية للعاملين بمديرية التربية والتعليم بالشرقية برئاسة الكابتن محسن أمام رئيس مجلس إدارة اللجنة الرياضية، ودعاء ذكريا مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية، ومل أعضاء اللجنة الرياضية، لدعمهم فريق كرة القدم، وتقديم كل الرعاية حتى الحصول بطولة دوري المصالح الحكومية على مستوى المحافظة.

وأكد عبد الرؤوف، أن مديرية التربية والتعليم بالشرقية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم قطاع الرياضة والرياضيين من العاملين بقطاع تعليم الشرقية، وتقدم لهم أوجه الرعاية والدعم لتحقيق البطولات، متمنيا لهم مزيدا من التفوق الرياضي، ورفع اسم المحافظة عاليًا على مستوى الجمهورية.