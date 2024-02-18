إفتتاح فاعليات المهرجان الحادى عشر للفنون والثقافه بأسوان

شهدت محافظة أسوان، عرس نهري بمشاركة فنية وتراثية لـ15 فرقة فنون شعبية دولية ومحلية على ضفاف نيل اسوان، وفعاليات المهرجان الدولي الحادي عشر للفنون والثقافة بمحافظة أسوان، علي صدد احتفالات تعامد الشمس علي وجه رمسيس الثانى يوم 21من فبراير الجاري .

وسوف تجوب الفرق الفنية العديد من المواقع الثقافية ما بين قصور وبيوت الثقافة والمسارح والنوادى بجميع المراكز والمدن، بإشراف من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى ، وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية ، ومسئولى الجهات التنفيذية لتقديم وجبة دسمة من الثقافات والفنون والتراث الدولى والعربى والإفريقى والمحلى لكافة مواطنى أسوان.

وأضاف اللواء أشرف عطية، أن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم لإنجاح المهرجان وإخراجه بالشكل الأمثل بإعتبار ذلك ماراثون ثقافى وفنى سنوى يساهم فى الترويج والتسويق السياحى لأسوان ، لافتاً إلى أن ذلك سيساهم فى إضفاء أجواء البهجة والفرحة والسعادة على مواطنى أسوان بمختلف مدنها ومراكزها ، وأيضاً لضيوف وزائرى عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .