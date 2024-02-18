الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

المبادرات الرئاسية للصحة تغطي عجز المستشفيات الحكومية بالمنيا

القوافل الطبية
القوافل الطبية

أصبحت المستشفيات الحكومية إسعافات وإنقاذ خاصة  بقسم العناية المركزة فقط، وإجراء بعض العمليات الجراحية وفق إمكانياتها المتاحة ، بخلاف ذلك فالمريض يتحمل كامل تكلفة العلاج من خارج المستشفى ، لتقوم  القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى ، بتوقيع الكشف الطبي بكافة التخصصات ، وصرف العلاج مجانا ، والتي اصبحت لما يزيد عن 5، 6 مليون منياوي بمثابة ( طوق النجاة ).

وتحدثت سميحة خالد، ربة منزل بالمنيا ، أننا نأمل ان تشمل مظلة التأمين الصحي الفحص والعلاج ، فغالبية المستشفيات يقوم المريض بشراء العلاج من الصيدليات الخارجية ، وكذلك عمل بعض الإشاعات والتحاليل الطبية، الأمر الذي يعد عبء على المواطن،  في ظل حالة الغلاء والتي طالت كل شيىء .

وتحدث خيري مخلوف موظف بالمنيا ، ان القوافل الطبية العلاجية المجانية ، والتي تقوم بتنفيذها مديرية الصحة ، اصبحت طوق النجاة ، وتشمل تخصصات جراحة، أطفال ، باطنة، نساء ، أسنان ، جلدية ،  أنف وأذن ، تنظيم أسرة ، تحاليل  متنوعة ، اشعة عادية ، كشف مبكر  للضغط والسكر ، أسنان، وصرف العلاج مجانا .

وأضاف مخلوف، أن المبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي (( 100 مليون صحة )) أصبحت بمثابة طوق النجاة للمواطن المنيا ، متمنيا إنتهاء كافة أعمال التطوير بكافة مستشفيات المنيا ، لتشمل صرف الأدوية والعلاج على نفقة الدولة ، بدلا من قيام المريض بشراؤها من الصيدليات الخارجية .

جديرا بالذكر أن مديرية الصحة بالمنيا ، قد أعلنت الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا ، وحميات المنيا ورفع كفاءة سكن الاطباء بـ 4 مستشفيات ، بالإضافة الى انشاء وتطوير 49 وحدة صحية ، والإستمرار في أعمال الإنشاء و الإحلال والتجديد لـ 5 مستشفيات على مستوى المحافظة ، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات القومية في القطاع الطبي ، ولازال العمل يجري في تطوير وإنشاء مشروعات أخرى، فضلا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما  تم الإنتهاء من اعمال رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا ، ومستشفى حميات المنيا ، ورفع كفاءة سكن الاطباء في 4 مستشفيات (مستشفى الشيخ فضل ومستشفى المنيا العام  ومستشفى مطاي المركزي ، ومستشفى رمد المنيا والانتهاء من إنشاء وتطوير 49 وحدة صحية والتسليم الابتدائي لــ 15 وحدة صحية ، بالإضافة ، إلى أنه جارى الإستمرار في أعمال رفع كفاءة  8 مستشفيات صدر وحميات،  بالإضافة الى انشاء وتطوير 113 من الوحدات والمراكز الطبية.

وتضمن إعلان مديرية الصحة بالمنيا ، أنه يجرى العمل على إحلال وتجديد 3 مستشفيات منها ، ( مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه ، ومستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه ، ومستشفى بنى مزار بتكلفة 376.2 مليون جنيه، واستمرار أعمال الإنشاءات لمستشفى مغاغة ، والتي ستخدم 640 ألف و963 نسمة ومستشفى ابوقرقاص ، والتي ستخدم 648 ألف و642 ، كما يتم التجهيز للبدء في مستشفى المنيا الجديدة وتطوير مستشفى الشيخ فضل، بالإضافة الى استمرار العمل في رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة ، بنسبة تنفيذ اكثر من 90%، وتركيب تانك اكسجين بمستشفى صدر المنيا ، وتانك اكسجين بمستشفى حميات المنيا ، والإنتهاء من تركيب مصدر بديل للكهرباء لــ 15 مستشفى.

الجريدة الورقية