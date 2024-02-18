المبادرات الرئاسية للصحة تغطي عجز المستشفيات الحكومية بالمنيا

أصبحت المستشفيات الحكومية إسعافات وإنقاذ خاصة بقسم العناية المركزة فقط، وإجراء بعض العمليات الجراحية وفق إمكانياتها المتاحة ، بخلاف ذلك فالمريض يتحمل كامل تكلفة العلاج من خارج المستشفى ، لتقوم القوافل الطبية العلاجية المجانية بالقرى ، بتوقيع الكشف الطبي بكافة التخصصات ، وصرف العلاج مجانا ، والتي اصبحت لما يزيد عن 5، 6 مليون منياوي بمثابة ( طوق النجاة ).

وتحدثت سميحة خالد، ربة منزل بالمنيا ، أننا نأمل ان تشمل مظلة التأمين الصحي الفحص والعلاج ، فغالبية المستشفيات يقوم المريض بشراء العلاج من الصيدليات الخارجية ، وكذلك عمل بعض الإشاعات والتحاليل الطبية، الأمر الذي يعد عبء على المواطن، في ظل حالة الغلاء والتي طالت كل شيىء .

وتحدث خيري مخلوف موظف بالمنيا ، ان القوافل الطبية العلاجية المجانية ، والتي تقوم بتنفيذها مديرية الصحة ، اصبحت طوق النجاة ، وتشمل تخصصات جراحة، أطفال ، باطنة، نساء ، أسنان ، جلدية ، أنف وأذن ، تنظيم أسرة ، تحاليل متنوعة ، اشعة عادية ، كشف مبكر للضغط والسكر ، أسنان، وصرف العلاج مجانا .

وأضاف مخلوف، أن المبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي (( 100 مليون صحة )) أصبحت بمثابة طوق النجاة للمواطن المنيا ، متمنيا إنتهاء كافة أعمال التطوير بكافة مستشفيات المنيا ، لتشمل صرف الأدوية والعلاج على نفقة الدولة ، بدلا من قيام المريض بشراؤها من الصيدليات الخارجية .

جديرا بالذكر أن مديرية الصحة بالمنيا ، قد أعلنت الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا ، وحميات المنيا ورفع كفاءة سكن الاطباء بـ 4 مستشفيات ، بالإضافة الى انشاء وتطوير 49 وحدة صحية ، والإستمرار في أعمال الإنشاء و الإحلال والتجديد لـ 5 مستشفيات على مستوى المحافظة ، وكذلك افتتاح عدد من المشروعات القومية في القطاع الطبي ، ولازال العمل يجري في تطوير وإنشاء مشروعات أخرى، فضلا عن إنشاء ورفع كفاءة وتطوير عدد من المستشفيات والوحدات الصحية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم الإنتهاء من اعمال رفع كفاءة مستشفى صدر المنيا ، ومستشفى حميات المنيا ، ورفع كفاءة سكن الاطباء في 4 مستشفيات (مستشفى الشيخ فضل ومستشفى المنيا العام ومستشفى مطاي المركزي ، ومستشفى رمد المنيا والانتهاء من إنشاء وتطوير 49 وحدة صحية والتسليم الابتدائي لــ 15 وحدة صحية ، بالإضافة ، إلى أنه جارى الإستمرار في أعمال رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات، بالإضافة الى انشاء وتطوير 113 من الوحدات والمراكز الطبية.

وتضمن إعلان مديرية الصحة بالمنيا ، أنه يجرى العمل على إحلال وتجديد 3 مستشفيات منها ، ( مستشفى العدوة بتكلفة 392.6 مليون جنيه ، ومستشفى مطاي بتكلفة 303.9 مليون جنيه ، ومستشفى بنى مزار بتكلفة 376.2 مليون جنيه، واستمرار أعمال الإنشاءات لمستشفى مغاغة ، والتي ستخدم 640 ألف و963 نسمة ومستشفى ابوقرقاص ، والتي ستخدم 648 ألف و642 ، كما يتم التجهيز للبدء في مستشفى المنيا الجديدة وتطوير مستشفى الشيخ فضل، بالإضافة الى استمرار العمل في رفع كفاءة 8 مستشفيات صدر وحميات بالمحافظة ، بنسبة تنفيذ اكثر من 90%، وتركيب تانك اكسجين بمستشفى صدر المنيا ، وتانك اكسجين بمستشفى حميات المنيا ، والإنتهاء من تركيب مصدر بديل للكهرباء لــ 15 مستشفى.