ننشر سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأحد 18 فبراير 2024، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 99.21 جنيه للشراء و100.16 جنيه للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 96.90 جنيه للشراء و100.53 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 100.08 جنيه للشراء، و100.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك:

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

100.08 جنيه للشراء.

100.43 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

99.21 جنيه للشراء.

100.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

99.88 جنيه للشراء

100.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

96.90 جنيه للشراء.

100.53 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

97.30 جنيه للشراء.

100.49 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

100.23 جنيه للشراء.

100.47 جنيه للبيع.