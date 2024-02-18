الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

موسيقى عمر خيرت في ليالي الأوبرا الشتوية

عمر خيرت
عمر خيرت

يحيي الموسيقي الكبير عمر خيرت حفلين موسيقيين في الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة الحفلات الشتوية المقامة هناك.

موعد حفل عمر خيرت في الأوبرا فبراير 2024

يقدم عمر خيرت موسيقاه على مدار ليلتين متتاليتين في 21 و 22 فبراير الجاري، على المسرح الكبير بالأوبرا المصرية، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

 

 

 

معلومات حول عمر خيرت:

 يعتبر عمر خير واحدًا من أشهر الموسيقيين في الوقت الحاضر، وبدأت علاقته الموسيقية بالكونسرفتوار في دفعته الأولى عام 1959 م، حيث درس العزف على البيانو على يد البروفيسور الإيطالي «كارو» إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية.

 

 انتقل بعدها لدراسة التأليف الموسيقي في كلية ترينتي بلندن إلى أن اكتملت ملامح شخصيته الموسيقية

 

 

المستقلة كمؤلف محترف يصوغ رؤاه الموسيقية الخاصة بجمل موسيقية مميزة تتسم بالعمق والثراء والتدفق.

 

 وانضم عمر خيرت في بداياته لفرقة (ليى بُتي شا - Les petits chats) التي كانت فرقة مصرية لموسيقى الروك نشأت في مطلع ستينيات القرن الماضي، وكان من ضمن أشهر أعضائها الفنان عزت أبو عوف، وعمل عمر خيرت في الفرق كعازف درامز التي كان لها أثر واضح في مؤلفاته، وكانت أول موسيقى تصويرية له خلال مسلسل ليلة القبض على فاطمة.

مواد متعلقة

مهرجان الشيخ زايد| موعد حفل أصيل هميم وفؤاد عبد الواحد

ليالي سعودية مصرية| استعدادات نجوم الحفل في الأوبرا ..صور

سميرة سعيد| مشاهدات أغنية فن التغافل في 48 ساعة

ليالي سعودية مصرية| إطلالة جديدة لشيرين عبدالوهاب في الأوبرا.. صور

عبدالكريم عبدالقادر| 8 نجوم في ليلة تكريمه بموسم الرياض 2024

ديو سبب فرحتي لـ أصالة وأحمد سعد يواصل صدارته على "يوتيوب"

ليالي سعودية مصرية| محمد منير في الأوبرا استعدادًا للحفل

حسام حبيب يطرح "كدابة" بعيدًا عن الانفصال والرجوع لـ شيرين
الجريدة الورقية