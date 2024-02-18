سعر الريال السعودي اليوم الأحد في جميع البنوك

سعر الريال السعودي اليوم الأحد.. استقر سعر الريال السعودي خلال تعاملات اليوم الأحد في ماكينات الصرف الآلي، بالبنوك العاملة في مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 8.19 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزي المصرى سجل 8.21 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونيه" سعر الريال مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد، حيث ان هذه الأيام يبحث الكثيرون من المعتمرين عن سعره للسفر وأداء مناسك العمرة، وجاء سعره على النحو الآتي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد

الريال السعودي

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

8.21 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

8.19 جنيه للشراء.

8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

8.23 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

8.18 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.



سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء.

8.25 جنيه للبيع.