"الإسماعيلية 25 عامًا".. شعار المهرجان الدولي للأفلام التسجيلية

تحت شعار الإسماعيلية 25 عامًا يقام مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في دورته الخامسة والعشرين نهاية الشهر الجاري ويستمر لستة أيام حتى الخامس من مارس المقبل في مدينة الإسماعيلية.

ويقدم المهرجان في دورته الجديدة عشرات من الأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة والافلام الروائية القصيرة وأفلام التحريك بالإضافة لأفلام طلبة معهد السينما التي تقدم بالمهرجان.

وحتى الآن لم تعلن إدارة المهرجان عن أعداد الأفلام والدول المشاركة ولجان التحكيم الدولي للأفلام في المسابقات الرسمية في يعد على غير العادة.



وكانت إدارة مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة قررت مد فترة استقبال الأفلام للمشاركة بالمهرجان، وذلك نظراً لكثرة الأفلام المتقدمة للدورة ال 25. حتى 30 ديسمبر الماضي، على أن تكون سنة إنتاج الأفلام 2023.

ويقيم المهرجان هذا العام على هامش الفاعليات معرض "شادي عبد السلام" للمصور الفوتوغرافي القدير محمد بكر.كما يكرم المهرجان الفنانة سلوى محمد علي والمخرج الاماراتي علي فليفل.

ويقام المعرض من ارشيف المصور محمد بكر لصور المخرج الراحل شادي عبدالسلام أمام وخلف الكاميرا، حيث يقام المعرض علي هامش فعاليات المهرجان بقصر ثقافة الإسماعيلية.



ويترأس المهرجان الناقد الفني عصام زكريا .والمدير الفني رامي المتولي.ونائب رئيس المهرجان اروى تاج الدين وفريق البرمجة مروان عمارة ورشا حسني وإبراهيم سعد .



ويحظى المهرجان بتقدير صناع الأفلام في مصر والعالم ويعتبرونه محطة عرض حيوية لأعمالهم.



وعلى مر الدورات المختلفة للمهرجان، تغيرت إدارته ورؤسائه وتطورت فعالياته في نواح عدة. وبالرغم من ذلك، ظل مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة ملتزماً بعرض أفلام تسجيلية هامة وبارزة وأفلام تحتفل بالسينما والإبداع والأثر الواضح الذي تتركه الأفلام.



وتعد الأفلام التسجيلية والقصيرة هي أعمال صادقة تساهم في نشر الحوار بين الثقافات، حيث تُعمق فهمنا لرؤية الآخرين للمجتمع وقيمهم وأفكارهم.

وكان الإيمان بأهمية الأفلام التسجيلية والقصيرة في نشر ذلك التفاهم سبباً في نشأة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة للمرة الأولى عام 1991.