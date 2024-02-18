"فارس المتون" مسابقة لطلاب ومدرسي معاهد الإسماعيليّة الأزهرية

تعقد منطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم التصفيات النهائية لمسابقة "فارس المتون"والتي ترتكز على حفظ المتون العربية والشرعية، فيما يوافق المناهج الأزهرية، وتأليف متون جديدة، وشرح المتون العلمية، ويشارك في المسابقة مدرسي وطلاب المعاهد الأزهرية،والمكاتب التابعة للأزهر بمحافظة الإسماعيلية .

وتقام مسابقة "فارس المتون" تحت رعاية فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، والشيخ أحمد بيومي، الوكيل الشرعي.وتمت أعمال التحكيم، التي شارك فيها الدكتور حماده هزاع، من المكتب الفني لرئيس القطاع، و الدكتورة شيماء حسين، من مكتب رئيس القطاع، و عماد سالم، موجه المواد العربية والشرعية، والشيخ عبدالعزيز مغازي، موجه عام القرآن الكريم، والشيخ أشرف سيف، مدير الخطه والمنهج والقائم بعمل مدير التعليم النوعي، والدكتور محمد الروبي، منسق المبادرة.

وتتميز المسابقة بوجود معايير خاصة تشمل التنوع في حفظ المتون، وحفظ أكثر من متن في العلوم الشرعية والعربية، وفهم واستيعاب المتون المحفوظة مع طريقة الإلقاء، وموافقة المتن للمناهج الدراسية، والالتزام بالقواعد العلمية والبحثية في الشرح وعلامات الترقيم في الكتابة».

وترتكز مسابقة "فارس المتون" على ثلاثة محاور رئيسة هي: حفظ المتون العربية والشرعية، فيما يوافق المناهج الأزهرية، وتأليف متون جديدة، وشرح المتون العلمية، وتستهدف المسابقة مدرسي وطلاب المعاهد الأزهرية، والمكاتب التابعة للأزهر.