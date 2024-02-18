ليالي سعودية مصرية| محمد منير في الأوبرا استعدادًا للحفل

أجرى الكينج محمد منير استعداداته الغنائية للأمسية الأولى من “ليالي سعودية مصرية"، المقامة في الأوبرا المصرية مع الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان ماجد المهندس.

تفاصيل بروفات حفل محمد منير في الأوبرا:

تقام الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، التي أجريت داخل إحدى الغرف بالأوبرا.

وصرح مصدر خاص تابع للشركة المنظمة للحفل، أنه سيقام بدعوات خاصة ولا يوجد تذاكر مباعة عبر أي موقع إلكتروني.

يقام الحفل الليلة الأحد 18 فبراير على أحد المسارح الكبرى في الأوبرا المصرية.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية:

تقام “ليالي سعودية مصرية”، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية.