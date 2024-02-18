الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

ليالي سعودية مصرية| محمد منير في الأوبرا استعدادًا للحفل

محمد منير في الأوبرا
محمد منير في الأوبرا

 أجرى الكينج محمد منير استعداداته الغنائية للأمسية الأولى من “ليالي سعودية مصرية"، المقامة في الأوبرا المصرية مع الفنانة شيرين عبدالوهاب والفنان ماجد المهندس.

تفاصيل بروفات حفل محمد منير في الأوبرا:

 تقام الاستعدادات الغنائية مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، التي أجريت داخل إحدى الغرف بالأوبرا.

 

 

 وصرح مصدر خاص تابع للشركة المنظمة للحفل، أنه سيقام بدعوات خاصة ولا يوجد تذاكر مباعة عبر أي موقع إلكتروني.

 

يقام الحفل الليلة الأحد 18 فبراير على أحد المسارح الكبرى في الأوبرا المصرية.

ليالي سعودية مصرية في الأوبرا المصرية: 

 تقام “ليالي سعودية مصرية”، تحت رعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، وبالتنسيق مع وزيرة الثقافة المصرية، نيفين الكيلاني، ومن المقرر أن يشارك في الحفل مجموعة بارزة من نجوم الغناء الذين يمتلكون شعبية ضخمة في مصر والسعودية. 

 

 

 

 

مواد متعلقة

مصطفى كامل يلبي مطالب أعضاء الجمعية العمومية

أمسية من أغاني محمد عبد الوهاب في معهد الموسيقى العربية.. الليلة

ليالي سعودية مصرية.. حفل منير وشيرين وماجد المهندس بدون تذاكر

تترات رمضان 2024| أحمد شيبة يغني اللون الشعبي في "حق عرب"

تترات رمضان 2024| إليسا تضع صوتها على أحداث مسلسل "صيد العقارب"

تترات رمضان 2024| حمزة نمرة يغني لمسلسل "حق عرب"

عمرو دياب يحتفل بألبوم مكانك مع جمهوره على مسرح المنارة.. غدًا

فيلم حب البنات.. قصة أغاني أحمد برادة ونجاحها الأطول من تواجده الفني
الجريدة الورقية