شراء الغاز.. عضو بلجنة الرئاسة التركية يكشف ملفات القمة المصرية التركية

أعرب الدكتور مسعود جاشن، عضو اللجنة الأمنية الرئاسية التركية، عن تمنياته باستكمال خارطة الطريق بين الجانبين المصري والتركي، قائلا إن التاريخ يوضح أن الشعبين التركي والمصري كانا دائما أشقاء، وأن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة كانت الأولى منذ عدة سنوات، على حد قوله.

وأضاف أن المناقشات المهمة في القمة المصرية التركية ستشمل قضية دعم غزة في مواجهة إسرائيل، وأن القمة ستبحث أيضًا تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات المختلفة، خاصة أن الزيارة تأتي في وقت تعصف فيه بمنطقة الشرق الأوسط توترات وحروب تهدد الاستقرار والأمن.

وأضاف أن القمة ستناقش أيضًا تعزيز العلاقات الاقتصادية والشراكات المختلفة، مشيرًا إلى أن القمة ستناقش القضايا المستقبلية المتعلقة بالتعاون في مجال الموارد، والتي ستكون أكثر أهمية بين مصر وتركيا، كما قد تبدأ تركيا في شراء الغاز الطبيعي من مصر.

ونوه اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي على هذه القضايا، وناقشا المساعدات الخاصة والأسلحة، مثل طائرات إف 16 التي سيتم إرسالها إلى مصر، مشيرًا إلى أنها ستكون شراكة جديدة في الجانب العسكري.