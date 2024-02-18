مباريات اليوم الأحد ١٨ فبراير ٢٠٢٤ بالكرة السعودية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق الكره العربية والسعودية على وجه التحديد مواجهتين مرتقبتين لحساب الجولة 20 من بطولة دوري روشن بالمملكة العربية السعودية.

وتأتي المواجهة الأولى في تمام 4:00 عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض وتجمع فريق الهلال أمام نظيره الرائد أما المواجهة الثانية فتأتي مع دقات السابعة مساء بتوقيت القاهرة وتجمع اتحاد جدة أمام نظيره الرياض على ملعب مدينة الأمير عبد الله الرياضية.

وتذاع مواجهات الدوري السعودي عبر شبكة قنوات scc الرياضية السعودية.

وعلى صعيد الدوري المصري تقام أيضا عدة مواجهات مرتقبة تأتي بالمواعيد التالية.

إنبي أمام سموحة 4 عصرا

البنك الأهلي ضد زد اف سي 4 عصرا.

بيراميدز أمام الاتحاد السكندري الساعة 7 مساء.

ومن المقرر إذاعة المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الفضائي الحصري للمواجهات المحليه المصرية.

أعلنت رابطة الأندية توقف الدوري يوم 13 مارس قبل التوقف الدولي ويوم 28 مايو من أجل منح فرصة أكبر لمنتخب مصر للاستعداد لمباريات الأجندة الدولية.

وأضافت أنه سيتم الإعلان عن تعديلات جدول الدوري المصري خلال 48 ساعة.

سيتوقف الدوري بعد آخر مباراة يوم ١٢ مارس المقبل، قبل التوقف الدولي المقرر له من ١٨ إلى ٢٦ مارس.

ثم سيتوقف الدوري من جديد بعد آخر مباراة يوم ٢٧ مايو، قبل التوقف الدولي من ٣ ل١١ يونيو.

جاء ذلك خلال اجتماع حسام حسن مدرب منتخب مصر وجهازه الفني مع أعضاء الرابطة وطلبه الحصول على فترة توقف من ١٠ إلى ١٥ يوما قبل التوقفات الدولية، لكن رابطة الأندية رفضت وقررت تقليص المدة.