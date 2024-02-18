هارب من أحكام بالتبديد.. القبض على محمد هاشم صاحب دار ميريت

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على محمد هاشم صاحب دار ميريت للنشر، لصدور حكمين قضائيين ضده بالتبديد بالحبس سنتين، أحدهما حضوريا عام 2020، والآخر غيابيا، وجار عرضه على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

سقوط رئيسي الذهبية للتجارة والصناعة والأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل في قبضة الأمن

كما ضبطت الأجهزة الأمنية ، كلا من رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل، ورئيس مجلس شركة الذهبية للتجارة والصناعة، لاتهامهما بتقديم مستندات مزورة للحصول على تسهيلات من أحد البنوك بمئات الملايين من الجنيهات.

ورصدت مباحث الأموال العامة بالجيزة، حصول كل من رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية لتصنيع الكراسات والكشاكيل، ورئيس مجلس شركة الذهبية للتجارة والصناعة، على تسهيلات بمئات ملايين الجنيهات بضمان توريد من وزارة التربية والتعليم.

وتوصلت مباحث الأموال العامة، إلى أن المتهمين قدما مستندات مزورة للحصول على تسهيلات من أحد البنوك بمئات الملايين من الجنيهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

مصدر أمني.. لا صحه لتلقي تبرع بـ العملة الأجنبية من أحد المواطنين

كما نفى مصدر أمني، صحة ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بتلقي تبرع بـ العملة الأجنبية من أحد المواطنين.

وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال مروجي تلك الادعاءات.

كما نفى مصدر أمني في وقت سابق صحة ما تناولته إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشأن قيام الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على مندوب إحدى شركات الملاحة، من داخل أحد البنوك بالإسكندرية لحيازته عملات أجنبية.

وأكد المصدر، أن ذلك يأتي في إطار ما دأبت إليه جماعة الإخوان الإرهابية، من محاولات يائسة لنشر الشائعات واختلاق الأكاذيب بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام.

