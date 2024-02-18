متعب : اعتذرت عن العمل مع البدري لأنه كان أحد أسباب رحيلي عن الأهلي

أكد عماد متعب نائب رئيس رابطة الأندية أنه يكن كل التقدير والاحترام للكابتن حسام البدري رغم الخلافات السابقة بينهما.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناةdmc : طوال حياتي ألعب بمجهودي.. لم يكن منطقيا العمل مع الكابتن حسام البدري في المنتخب لراحة جميع الأطراف .. لم يكن منطقيا أن تتواجد مع شخص كنت أقول إنه أحد أسباب رحيلي عن الأهلي.

جلست مع الكابتن حسام البدري وأكدت له أنه أمام أمرين إما أن يدفع بي واتألق ويستفيد مني أو أن يدفع بي وأظهر بشكل سيء والجمهور يهاجمني ويستبعدني ويكون ذلك في مصلحته وطلبت منه المشاركة في ٣ مباريات فقط بشكل أساسي لكن فوجئت بأنه يستبعدني تماما.

وشدد على أن البدري سبق له تدريبه منذ تواجده في قطاع الناشئين ويعرف قدراته جيدا وأنه لاعب مباريات ولا يقصر في التدريبات.