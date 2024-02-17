باكيتا يكشف تفاصيل لقاءه بـ كهربا بعد التعادل مع الأهلي

أكد البرازيلي ماركوس باكيتا المدير الفني لفريق شباب بلوزداد الجزائري أنه تحدث مع محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي عقب مباراة الفريقين أمس الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال باكيتا، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "التقيت كهربا عقب المباراة وتحدثنا لفترة"، وأضاف: "كهربا قال لي أنه يفتقدني كثيرا، وتجمعني به علاقة جيدة جدا".

مصطفى شوبير أفضل لاعب في الأهلي

أكد باكيتا أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي كان الأفضل في صفوف الشياطين الحمر.

وقال باكيتا: "علي معلول لاعب كبير وظهر بأداء مميز ضدنا، لكن الحارس مصطفى شوبير كان الأفضل ضدنا"، وأضاف: "شوبير تألق ضدنا وقدم مباراة كبيرة بمساعدة خط دفاع الأهلي، وكان اللاعب الأفضل في صفوف الفريق الأحمر".