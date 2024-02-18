ختام منافسات كأس مصر للفروسية بمختلف درجاته

اختتمت مساء أمس السبت منافسات مراحل بطولة كأس مصر للفروسية بمختلف الفئات العمرية، وأُعلن تتويج الفارس علاء مدحت فيصل باللقب والمركز الاول عن الدرجة الأولى عام.

بينما جاء الفارس إسماعيل برعي في مركز الوصافة ، وحل المتسابق محمد مدحت ثالثاً.

واقيمت مسابقات الدرحة الأولى عام على ارتفاع موانع يقدر من ١٤٠ الى ١٤٥ سم.

و تبارى المتسابقون في مراحل لمراحل الاشبال ،الناشئين والكبار على الميدان الرئيسي والصالة المغطاة والملاعب الفرعية لمجمع ملاعب رباب للفروسية ، ووفقا لارتفاع المانع المحدد لكل فئة سنية.

وقام بتصميم موانع البطولة خبير الفروسية الفرنسي ميشيل اسمالون.

وعقد مجلس ادارة الاتحاد اجتماع بمقره قبل إعلان بدء المنافسات للأخطار بالنظم الخاصة بالمنافسة.

كما تم عرض من جانب أعضاء الاتحاد خطة سيتم الاعلان عنها قريباً لدورات تدريبية في جميع أقسام رياضة الفروسية.

وشهدت البطولة تواجد الخيل العربي الاصيل والخيل الاجنبي كذلك ، مع ارتفاعات عدة للموانع مصممة وفقا للوائح الدولية للعبة.