الأهلي يرفض التدخل في"غرامة كهربا".. وتعثر قيد "الزنفلي" أفريقياً

رفض مسؤولو الأهلي التدخل في غرامة اللاعب محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم الفريق لصالح ناديه السابق الزمالك..

وأكد مسؤولو الأهلي عدم وجود اتصالات مع حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بخصوص غرامة كهربا كما تردد كما أن الأهلي ليس طرفاً من الأساس في الأمر.

وعلى صعيد متصل ، تعثرت محاولات قيد محمود الزنفلي الحارس المنضم حديثاً للفريق في القائمة الأفريقية.. وجرت محاولات واتصالات مكثفة من أجل قيد الزنفلي في القائمة الأفريقية بعد غلق باب القيد بشكل استثنائي خاصة أن محمد الشناوي حارس المرمى تعرض للإصابة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار.

في المقابل ، أعلن الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن الفحوصات ‏الطبية التي أجراها خالد عبدالفتاح لاعب الفريق أثبتت تعرضه للإصابة بجزع في أربطة القدم ‏ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزه.‏. وتأكد غياب عبد الفتاح عن لقاء شباب ‏بلوزداد ‏بالجزائر يوم 16 فبراير في الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وتبدو فرص لحاق الفلسطيني وسام أبو علي بلقاء بلوزداد صعبة للغاية بينما عاد المالي أليو ديانج لاعب الفريق للتدريبات أمس الجمعة بعد حصوله على راحة لمدة 24 ساعة.