طقس شديد البرودة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة الساعات المقبلة

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في محافظات مصر خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، غدا الأحد، يسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الغربية ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادى الجديد.

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد، وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافىء نهارا على سيناء،شديد البرودة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة 19 12

بنهــــا 19 11

وادي النطرون 18 11

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

طنطا 19 10

دمياط 18 13

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 19 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

كاترين 12 03

الطور 22 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 18 10

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 17 11

السلوم 18 09

سيوة 18 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 14

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 20 06

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 21 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10