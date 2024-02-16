أبرز النصائح البسيطة لتجنب السعال بسبب تغير الطقس

السعال هو طريقة استجابة جسمك عندما يزعج شيء ما حلقك أو مجريك الهوائية، ويحفز المهيج الأعصاب التي ترسل رسالة إلى دماغك، وثم يخبر الدماغ العضلات في صدرك وبطنك بدفع الهواء من رئتيك لإجبار المهيج على الخروج.

السعال العرضي طبيعي وصحي، وقد يشير السعال الذي يستمر لعدة أسابيع أو الذي ينتج عن مخاط مشوه أو دموي إلى حالة تحتاج إلى عناية طبية.



واليكم أبرز النصائح التي يجب القيام بها، لتقليل فرص التعرض للإصابة بالمشاكل الصحية بسبب تقلبات الطقس.





تغطية الفم والأنف



قم دائمًا بالسعال أو العطس في منديل أو داخل مرفقك لمنع انتشار قطرات الجهاز التنفسي، تخلص من المناديل بشكل صحيح واغسل يديك مباشرة بعد ذلك.





ارتداء قناع



إذا كنت تعاني من السعال فإن ارتداء القناع يمكن أن يساعد فى احتواء قطرات الجهاز التنفسى وتقليل خطر انتشار الجراثيم للآخرين.





ممارسة النظافة الجيدة لليدين



اغسل يديك بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، خاصة بعد السعال أو العطس أو التمخط. إذا لم يتوفر الماء والصابون استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60% من الكحول على الأقل.





ابق فى المنزل إذا كنت مريضًا



إذا كنت تعاني من السعال أو أعراض المرض الأخرى، فمن المهم البقاء في المنزل وعدم العمل أو المدرسة أو أي أنشطة أخرى لتجنب نشر الجراثيم للآخرين.