عاجل
بالساعة والدقيقة.. مواعيد القطارات المكيفة والروسية العادية "القاهرة - أسوان"
الأحد 18 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لمباراة الاتحاد

بيراميدز
بيراميدز

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

txt

التعادل يحسم مباراة بيراميدز و زد في الدوري المصري

ويستضيف بيراميدز نظيره الاتحاد في السابعة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ١٣ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد حمدي - كريم حافظ - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - وليد الكرتي - محمود زلاكة - أحمد توفيق - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل

في خط الهجوم: فخري لاكاي - مروان حمدي - فيستون ماييلي

مواد متعلقة

زمالك 2007 يفوز على بيراميدز بثلاثه أهداف لهدفين

الجريدة الورقية