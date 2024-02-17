تكاثر السحب وسقوط أمطار.. حالة الجو ودرجات الحرارة في ليبيا

تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات القليلة المقبلة في ليبيا.

وتوقعت إدارة التنبؤات الجوية للمركز الوطني للأرصاد الجوية الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا، خلال اليومين القادمين، تكاثر للسحب من حين لأخر على أغلب مناطق شمال ليبيا، يتخللها أحيانا سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الشمال الغربي.

وتكون حالة الطقس في المناطق الليبية رأس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة – جبل نفوسة، حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق. الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (16–22) م.

ليبيا.. حالة الطقي في الخليج وسهل بنغازي

أما في الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد وحالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على الجبل الأخضر. الرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة على الخليج، بينما تكون شمالية شرقية فشمالية غربية على باقي المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 14 إلى 20.

وبالنسبة لـ الجفرة – سبها- غات- غدامس- الحمادة، حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا. الرياح جنوبية شرقية فشرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20–24) م، وتصل اليوم على غات إلى (30) م ثم تتراجع من يوم الغد.

فيما تكون حالة الطقس في الواحات- السرير- تازربو – الكفرة، حالة السماء صافية إلى قليلة السحب. الرياح جنوبية شرقية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–22) م.