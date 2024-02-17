مفيد لفروة الرأس.. فوائد زيت الجوجوبا للشعر

الجوجوبا هو نبات طبي يستخدم على نطاق واسع يزرع في جميع أنحاء العالم، وتتمتع بذورها وزيتها بتاريخ طويل من الاستخدام في الفولكلور لعلاج الأمراض المختلفة، مثل اضطرابات الجلد وفروة الرأس والجروح السطحية والتهاب الحلق والسمنة والسرطان؛ لتحسين وظائف الكبد وتعزيز المناعة وتعزيز نمو الشعر.

وأظهرت دراسات واسعة النطاق على زيت الجوجوبا مجموعة واسعة من التطبيقات الدوائية، بما في ذلك مضادات الأكسدة، ومضادات حب الشباب ومضادات الشق، ومضادات الالتهاب، ومضادات الفطريات، وخافضات الحرارة، والمسكنات، ومضادات الميكروبات، ومضادات ارتفاع السكر في الدم، كما انه مفيد بشكل كبير للشعر.

فوائد الجوجوبا للشعر

1- يرطب فروة الرأس

من الضروري الحفاظ على ترطيب فروة الرأس لمنع التجعد والجفاف والتطاير.

يعمل زيت الجوجوبا كمطري طبيعي لتوفير أقصى قدر من التغذية للشعر.

ويحتوي على مجموعة واسعة من الأحماض الدهنية التي تعالج جفاف الشعر والتخلص من التقشر.



2- قد يساعد في تعزيز نمو الشعر

يستخدم العديد من الأشخاص زيت الجوجوبا لتقوية خصلات الشعر وتعزيز نموه.

وتشير الدراسات إلى أنه قد يعزز نمو الشعر، مما يترك لك شعرًا أكثر كثافة.

بالإضافة إلى إنه غني بالفيتامينات B وC وE والمواد المغذية الأخرى مثل النحاس والزنك التي تجعل الشعر أكثر كثافة وأكثر كثافة.

لذلك، فإن تدليك الشعر بزيت الجوجوبا مرة أو مرتين في الأسبوع يمكن أن يساعدك على تقوية بصيلات الشعر والحصول على خصلات جميلة.

3- التحكم في الشعر المجعد

غالبًا ما يجد العديد من الأشخاص ذوي الشعر الجاف صعوبة في فك تشابك الشعر المجعد والتعامل معه.

ولكن عندما يتم ترطيب الشعر، يصبح من الأسهل فك تشابكه والتحكم فيه، ويعمل زيت الجوجوبا على ترطيب فروة الرأس، وهذا بدوره يمكن أن يجعل الشعر أكثر سهولة في التصفيف ويساعدك على تجربة تسريحات الشعر المختلفة.

4- قد يعزز صحة فروة الرأس

يُظهر زيت الجوجوبا خصائص قوية مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز الصحة العامة لفروة الرأس.

ووفقا لدراسة، فإن استخدام مضادات الأكسدة على فروة الرأس يمكن أن يقوي وظيفة حاجز الجلد ويقلل من ترقق الشعر، مما يجعل شعرك يبدو أكثر سمكا وامتلاء.



5- علاج حب الشباب في فروة الرأس

يمكن أن يساعد في علاج ومنع ظهور حب الشباب والبثور.

وتساعد خصائصه كشمع سائل على إذابة الدهون المتراكمة بسبب قدرته على اختراق الشعر وإزالة الكوميدوم.



