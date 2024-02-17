نقص فيتامين أ يؤثر بالسلبي على الجسم

يمكن أن ينتج نقص فيتامين أ عن عدم كفاية المدخول أو سوء امتصاص الدهون أو اضطرابات الكبد، ويضعف النقص المناعة وتكون الدم ويسبب الطفح الجلدي وتأثيرات العين النموذجية (على سبيل المثال، جفر العين والعمى الليلي).

ويعتمد التشخيص على نتائج العين النموذجية وانخفاض مستويات فيتامين أ، ويتكون العلاج من فيتامين أ الذي يعطى عن طريق الفم، أو إذا كانت الأعراض شديدة أو كان سوء الامتصاص هو السبب، عن طريق الحقن.

تشمل المصادر الغذائية لفيتامين أ المشكل مسبقا زيوت كبد السمك والكبد وصفار البيض والزبدة ومنتجات الألبان المدعمة بفيتامين أ، ويتم تحويل بيتا كاروتين وغيرها من كاروتينات بروفيتامين، الموجودة في الخضروات الورقية والصفراء الخضراء والجزر والفواكه ذات الألوان العميقة أو الزاهية، إلى فيتامين أ، ويتم امتصاص الكاروتينات بشكل أفضل من الخضروات عندما يتم طهيها أو تجانسها وتقديمها مع بعض الدهون.

تأثير فيتامين أ على الجسم

سوء صحة العين

فيتامين (أ) مهم لصحة العين ومشاكل الرؤية، ويمكن أن يسبب النقص العمى الليلي، وانخفاض أو ضعف الرؤية ومتلازمة جفاف العين.

الحد من النمو

نقص فيتامين (أ) يمكن أن يعيق نمو الجسم السليم للأطفال، فهم يحتاجون إليها بشكل خاص بكميات كبيرة أو قد لا يكون نمو أجسامهم طبيعيًا.

الالتهابات المتكررة

يساعد فيتامين أ في الحفاظ على جهازك المناعي وتقويته، لذلك، عندما ينفد جسمك منه، قد تصاب بالمرض بشكل متكرر وتصاب بجميع أنواع العدوى.

التعب والإرهاق

ينظم فيتامين أ أيضًا مستويات الطاقة، ويمكن أن يسبب نقص هذا الفيتامين التعب والإرهاق وعدم القدرة على العمل خلال اليوم.

فقدان الوزن السريع

يمكن أن يظهر نقص فيتامين أ على جسمك كفقدان سريع للوزن، إذا كنت تعاني من فقدان الوزن غير المبرر فجأة، فيجب عليك زيارة الطبيب.