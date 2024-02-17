محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بمدينة طور سيناء

افتتح اللواء دكتورخالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت معرض "أهلًا رمضان" الذي جرى تنظيمه بالسوق الحضري بمدينة طور سيناء، بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية التموين، والوحدة المحلية لمدينة الطور، والغرفة التجارية، لبيع السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان الكريم بأسعار مخفضة.

وشهد الافتتاح اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، ومحمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، ولفيف من القيادات التنفيذية ومواطني المدينة.

وتضمن المعرض جميع السلع الغذائية من سكر، أرز، مكرونة، زيت، سمن، كافة أنواع الجبن والألبان، البقوليات، والخضروات والفاكهة، وملابس، ومستلزمات شهر رمضان من بلح، جوز هند، قمر الدين، الفاكهة المجففة "تين، مشمش، خروب"، سوبيا، إضافة إلى اللحوم.

وأجرى محافظ جنوب سيناء، جولة داخل المعرض، للتأكد من زيادة كميات المنتجات الغذائية المعروضة، ونسبة التخفيض عليها، ووجه بدعم المعرض بكميات كبيرة للسلع الغذائية التي يوجد إقبال عليها لتلبية احتياجات المواطنين، وتكثيف الحملات التموينية عليه لمتابعة الالتزام بالأسعار.

كما قرر اللواء خالد فودة ، محافظ جنوب سيناء، خفض سعر كيلو اللحمة من 395 جنيه، إلى 380 جنيه، وأعلن أنه سيجري دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان بـ 30 طن مواد غذائية، بواقع 10 طن أرز، و10 طن سكر، و10 طن مكرونة.

وقال المحافظ، إن جرى إقامة معرض رئيسي بكل مدينة، لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة في متناول محدودي الدخل، بنسبة تخفيض تتراوح من 10 حتى 20 %، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ومواجهة الغلاء بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق وأماكن تداول السلع الغذائية المختلفة، والضرب بيد من حديد للمخالفين.

وأشار إلى أنه يجري توفير كميات كبيرة من المواد الغذائية شهريا من خلال قافلة سيارات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التي تجوب كافة المدن، لبيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، إضافة إلى الأعداد الكبيرة من كراتين الطعام واللحوم التي تقوم المحافظة بتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بكافة المدن والوديان والقرى والتجمعات البدوية التابعة لها.

وأوضح إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، أن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" الأساسية على مستوى المحافظة بلغ 8 معارض، إضافة إلى 28 منفذ تابع لمديرية التموين "دلتا ماركت"، ومنافذ "كلنا واحد"، والسلاسل التجارية الكبرى التي دخلت ضمن مبادرة خفض الأسعار، ويجري متابعتها باستمرار للتأكد من الالتزام بالأسعار المتفق عليها، وتوافر السلع الغذائية بها.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن أسعار السلع الغذائية التي جرى توفيرها داخل المعارض أقل من مثيلاتها في الأسواق، ويبلغ سعر كيلو المكرونة داخل المعرض 22 جنيه بدلًا من 32 جنيه، والسكر بـ 27 جنيه، و الزيت 800 ميلي بـ 70 جنيه بدلًا من 80 جنيه، و الزيت 700 ميلي بـ 67 جنيه بدلًا من 75 جنيه، والأرز الكيلو بـ 32 جنيه بدلًا من 37 جنيه، واللحوم البلدى بـ 395 جنيه، والمجمدة نوعين إحداهما بـ 170 جنيه، والآخر بـ 240 جنيه.

وأضاف محمد وحيد، رئيس الغرفة التجارية، أنه يشارك في المعرض 30 تاجر، بإجمالي 50 باكية، مؤكدًا استمرار المعارض بكافة مدن المحافظة على مدار الشهر الكريم، لتقديم السلع وجميع احتياجات المواطنين طوال الشهر وخلال عيد الفطر بأسعار مخفضة.