التضامن الاجتماعي تدعم محافظة جنوب سيناء بسيارتين لتوصيل المياه للتجمعات البدوية

في إطار جهود الدولة لتنمية وتعمير سيناء، شهد اللواء دكتور خالد فوده ، محافظ جنوب سيناء،صباح اليوم تدشين عدد2 سيارة مياه فنطاس والتي قامت وزارة التضامن الاجتماعي بدعم محافظة جنوب سيناء بهما ، لتوصيل مياه الشرب مجانًا على المواطنين بالتجمعات البدوية التي تقع في نطاق الظهير الصحراوي

وأوضح المحافظ ، أن التكلفة الإجمالية للسيارتين 12 مليون جنيه، بواقع 6 مليون لكل سيارة، وتبلغ سعة السيارة 10 متر مكعب من المياه.

ووجه محافظ جنوب سيناء، الشكر إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، على دعمها الدائم للمحافظة، والسعي لتوفير كافة الإمكانيات خاصة داخل المناطق الأكثر احتياجًا.

شهد التدشين اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، وزيدان عبد الغفار، مستشار المحافظ للتضامن الاجتماعي، وانور محمود مدير مديرية التضامن بالمحافظة.