محافظ جنوب سيناء يتابع فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع بشواطئ الطور

تفقد اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، فعاليات بطولة الجمهورية الشتوية للشراع المقامة بشاطئ ماجدولينا بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بمشاركة 40 اللاعبين والمرافقين، و الحكام والإداريين من مختلف المحافظات المصرية.

وأكد المحافظ، على دعمه للبطولة، وتوفير كافة الامكانيات للفرق للمشاركة، مشيرا إلى أن هذا الشاطئ يشهد توافد السائحين من مختلف جنسيات العالم لممارسة الألعاب المائية، كون الرياح نشطة به على مدار العام ، وتمنى ان تكون تلك البطولة بداية حقيقية لإقامة عدد من البطولات البحرية المحلية والعالمية على شواطئ مدن المحافظة الساحرة،

ورحب المحافظ بالفرق المشاركة، موجها محمد فتحى وكيل وزارة الشباب والرياضة، بتذليل العقبات التي تواجههم خلال فترة البطولة لنجاحها.

وأشار إلى أن جنوب سيناء تمتلك كافة المقومات الطبيعية والمادة لاستقبال البطولات العالمية، مشيرة إلى أن مدينة شرم الشيخ يوجد بها مدينة شبابية تتضمن كافة الامكانيات لإقامة البطولات العالمية

جدير بالذكر، إنه يوجد فريق من الفنيين للتأكد من كفاءة المراكب الشراعية قبل انطلاق داخل البحر خلال السباقات، لتوفير عناصر الأمن والسلامة للاعبين،.

وتستهدف البطولة المراحل العمرية من 8 سنوات حتى 25 عاما، ووزن يتراوح بين 60 حتى 70 كيلو، وتستمر على مدار 8 أيام خلال الفترة من 15 حتى 22 فبراير الجاري.

وتجري البطولة بالتعاون بين محافظة جنوب سيناء، والاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

رافق المحافظ خلال الجولة، اللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للتخطيط والمتابعة ومبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعددا من القيادات التنفيذية بالمحافظة.