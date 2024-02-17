مشاجرات لنقص الصيادلة بالتأمين الصحى بالهرم

مشاجرات وزحام شديد فى صيدلية التأمين الصحى بعيادة السادات للصحة المدرسية بشارع الهرم، واكثر من 200 مريض يومياً بين أطفال المدارس ومنتفعى التأمين الصحى من كبار السن، وما زاد المعاناة والألم هو تحويل المرضى المترددين على عيادة أم المصريين المدرسية إلى عيادة السادات للصحة المدرسية، لتتضاعف الأعداد المترددة يومياً، والزحام والتكدس والطوابير الضخمة لصرف الدواء.

ورغم هذه الأعداد الضخمة للمرضى يعمل بالصيدلية لصرف ومراجعة أنواع الدواء والكميات الشهرية فقط اثنان صيادلة، وكذلك مطلوب منهم الذهاب إلى التأمين الصحى بجوار المحافظة لاستلام بعض الأنواع الدوائية والنواقص.

وهذا العدد ضئيل جداً ولا يكفى ويطالب المرضى بزيادة أعداد الصيادلة لصرف الدواء لعدد يتجاوز أكثر من 200 مريض بالكميات والأنواع والمراجعة للعلاج الشهرى.

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