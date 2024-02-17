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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

قطاع الناشئين بالمقاولون يستضيف وديات جديدة لاكاديمية الذئاب فرع مدينتي

المقاولون العرب
المقاولون العرب

في ظل الاهتمام بتطوير أكاديميات كرة القدم الخارجية التابعة لنادي المقاولون العرب واكتشاف المواهب الشابة، استضاف قطاع الناشئين إحدى أكاديمياته الخارجية بفرع مدينتي في ودية جديدة للاعبين في المراحل السنية من مواليد 2009 إلى 2018.

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وقد رحب يسري عبد الغني، رئيس قطاع الناشئين بنادي المقاولون العرب، باللاعبين وأولياء الأمور، وشرح دور الأكاديمية في تعليم أساسيات كرة القدم وتوفير الدعم البدني والنفسي والتغذية الرياضية للاعبين، وإقامة دورة سنوية لجميع أكاديميات المقاولون العرب، بهدف اختيار المواهب المميزة للانضمام إلى نادي المقاولون العرب.

وأضاف يسري عبد الغني على أهمية دور أولياء الأمور في دعم أبنائهم وتشجيعهم على متابعة الرياضة.

وفي نهاية اللقاء، عبر عبدالغني عن أمنياته للفرق المشاركة بالتوفيق في مسيرتهم الرياضية.

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-من الساعة (5) عصرا حتى الساعة (8)مساء.

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