مواد غذائية وبطاطين لعمال السركي بطور سيناء بمناسبة حلول شهر رمضان

في إطار حرصه علي لقاء عمال النظافة وعمال السركي ( العمالة غير المنتظمة) وخاصة في المناسبات المختلفة علي مدار العام لمكافأتهم وتقديم الدعم المعنوي والعيني لهم والتعرف علي مشكلاتهم وتحفيزهم تقديرا لدورهم.

التقى اليوم السبت، اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمال السركي (العمالة المؤقتة) وعمال النظافة وذلك بمقر ديوان عام المحافظة بطور سيناء، وأثنى المحافظ علي الدور الذي يقومون به وعملهم الجاد في مجال الحفاظ علي نظافة وجمال المدينة وإظهارها بالمظهر اللائق لها.

وقام المحافظ خلال اللقاء بتسليم مواد غذائية،ومبالغ مالية، وبطاطين، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، و مطالبا ببذل المزيد من الجهود والحفاظ دائما علي المظهر اللائق المشرف أمام مواطني المحافظة وزائريها.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء.