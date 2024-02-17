محافظ جنوب سيناء يستقبل رئيس جهاز تعمير سيناء لمناقشة المشروعات الجارية

استقبل اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بمكتبه بديوان عام المحافظة، بطور سيناء اليوم السبت، اللواء مهندس وائل مصطفى رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء والقناة.

وخلال اللقاء ناقش المحافظ مع رئيس الجهاز موقف مشروعات جهاز تعمير سيناء الجاري تنفيذها على أرض المحافظة، وتم عرض نماذج "طماطم الشيري" من انتاج مزارع التعمير بالمحافظة وتوفيرها للمواطنين بسعر مخفض ، وأعرب المحافظ عن سعادته لتوفير الأسماك والخضر والفاكهة من إنتاج المزارع التنموية بالمحافظة التي أنشأها جهاز التعمير بأسعار مخفضة للجمهور.

ووجه المحافظ الشكر لجهاز التعمير تحت قيادة اللواء مهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير على الجهد المبذول في تنمية وتعمير سيناء وطالبه بمواصلة مسيرة التعاون والنجاح لجهاز التعمير في شتى المجالات على أرض جنوب سيناء.

حضر اللقاء اللواء احمد الاسكندراني - سكرتير عام المحافظة.