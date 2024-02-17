محافظ جنوب سيناء يبحث استعدادات استقبال شهر رمضان المبارك

ترأس اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، مؤتمر المتابعة الدوري الاسبوعي، الذي عقد بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، ومديري عموم المديريات الخدمية ومديري إدارات الديوان العام.

وخصص المحافظ مؤتمر المتابعه لبحث الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك وتوفير السلع الغذائية للمواطنين باسعار مخفضة ، وكذا استعدادات العيد القومي للمحافظة في الذكرى 35 لاسترداد طابا.

وخلال المؤتمر وجه المحافظ باقامة معارض أهلا رمضان بجميع مدن المحافظة، وإقامة موائد الرحمن بكل مدينة، وقرر المحافظ خفض سعر كيلو اللحمة من 395 جنيه، إلى 380 جنيه، خلال شهر رمضان، وأعلن أنه سيجري دعم الأسر الأكثر احتياجًا خلال شهر رمضان بـ 30 طن مواد غذائية، بواقع 10 طن أرز، و10 طن سكر، و10 طن مكرونة.

وأوضح أنه سيتم توزيع هذه الكميات من اللحوم والمواد الغذائية تحت إشراف رئيس كل مدينة موجهًا بتشديد الحملات التموينية والرقابة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية، لمحاربة غلاء الأسعار.



مؤكدًا أنه سيتم إقامة أكبر مائدة إفطار بمدينة طور سيناء خلال الشهر الكريم لتقديم وجبات إفطار يومية بإجمالي 500 وجبة في اليوم الواحد.

وأوضح المحافظ أنه سيجري ذبح 4 عجول للمائدة طوال شهر رمضان، بالاضافة لتوفير السحور ايضا طبقا لعدد أفراد الاسرة.

وقال محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة حريصة على دعم الأسر الأكثر احتياجًا بكافة مدن المحافظة، خاصة داخل الوديان والتجمعات البدوية، بكميات كبيرة من اللحوم والدواجن، والسلع الغذائية الأساسية.



كما تابع فوده خلال الاجتماع استعدادات العيد القومي للمحافظ الذي يتواكب مع الذكرى الـ 35 لاسترداد طابا، ووجه بتشكيل لجان من المختصين لعرض المقترحات ومتابعة الاستعدادات بمدينة طابا.



وتابع المحافظ موقف إنشاء عدد 60 منزل بدوي بالجبيل بطور سيناء و60 منزل بدوي بطابا

كما تابع الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل بمدن المحافظة واستمع للملاحظات والمقترحات الخاصة بهذا الشأن.