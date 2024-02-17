عقب الحكم عليه بالاحتيال.. ترامب يخاطب أنصاره اليوم

يخاطب الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب أنصاره في تجمع انتخابي اليوم السبت للمرة الأولى منذ أن حكم قاض في نيويورك بأنه يجب عليه دفع 354.9 مليون دولار كعقوبات بسبب المبالغة بشكل احتيالي في صافي ثروته لخداع المقرضين.



و من المقرر أن يتحدث الرئيس السابق، الذي من المقرر أن يظهر في تجمع انتخابي في ميشيغان، في نفس الوقت مع نيكي هيلي، آخر منافسته المتبقية على ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، والتي كان من المقرر أن تعقد حدثًا في ساوث كارولينا.



وفي صباح يوم السبت، لم تضيع هيلي أي وقت في ملاحقة ترامب بعد الحكم الصادر يوم الجمعة، والذي منحه انتكاسة قانونية أخرى في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.

ويواجه ترامب أيضًا أربع محاكمات جنائية على مستوى الولايات والفيدرالية، بما في ذلك واحدة من المقرر أن تبدأ في نيويورك في 25 مارس، بشأن دفع مبالغ مالية مزعومة لنجمة إباحية.

وهذا يعني أن ترامب سيصبح أول رئيس أمريكي سابق يحاكم بتهم جنائية.

وتقول هيلي مرارا إن 'الفوضى' تتبع ترامب، وإنه لا يمكن أن يكون رئيسا أو مرشحا فعالا بسبب مشاكله القانونية التي لا تعد ولا تحصى.

وقالت هيلي لشبكة فوكس نيوز: 'سيمثل أمام المحكمة في مارس وأبريل. وسيمثل في المحكمة في مايو ويونيو. لقد قال بنفسه إنه سيقضي وقتا في قاعة المحكمة أطول مما يقضيه في الحملة الانتخابية'.

