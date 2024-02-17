حرف يدوية وندوات توعوية لأندية الفتاة والمرأة بالقليوبية

نفذت مديرية الشباب والرياضة " ادارة الشباب " برنامج دعم أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب على مستوى المحافظة وفقا لخطة الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، والمتضمنة تنفيذ الندوات التوعوية برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ناقشت الندوة التوعوية قضية الصحة النفسية للمرأة بمركز شباب 15 مايو بشبرا الخيمة بعدد مستفيدين ٥٠ فتاة، نفذت ورشة تعليم الشمع المدرب محمد مصطفى، والتي تناولت المواد الخام اللازمة لصناعة الشموع وكيفية بدء مشروع صغير من المنزل .

أكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية أن خطة اندية الفتاة يتم تنفيذها خلال الفترة من ١/٢٥ حتي ٣/١٥ ويتم خلالها تنفيذ مشروعات (الورش الحرفية --الندوات التوعوية ) .