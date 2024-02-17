التأمين الصحي بالقليوبية تكرم المجموعة الثانية من الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراة

كرم اليوم الدكتور سيد جلال مدير الفرع التأمين الصحي بالقليوبية، المجموعة الثانية من الحاصلين علي درجات الماجستير والدكتوراة.

وأكد مدير الفرع حرص الفرع، على دفع المجتهدين من السادة الزملاء دائماً للأمام، مؤكدًا على دعمه الدائم والمستمر للعاملين المتميزين علميًا وعمليًا، وترسيخًا للمبدأ القائم على أهمية العنصر البشري كمكون أساسي، وعنصر رئيسي من عناصر التطوير الشامل على كافة الأصعدة.

يُذكر أن المكرمين اليوم حاصلين على درجات الماجستير والدكتوراة في تخصصات العظام، الباطنة، الأشعة، الخدمات التمريضية وصحة المجتمع، إدارة المستشفيات، الصيدلة الإكلينيكية، العلاقات الجسدية والحركية، العلوم الصحية، وإدارة الجودة في الرعاية الصحية.

وفي نهاية التكريم، منح مدير الفرع، شهادات تقدير للمتميزين، شاكرًا لهم تميزهم وتفوقهم العلمي، ومتمنيًا لهم دوام التفوق والتوفيق، معتبرهم واجهة مشرفة للفرع ونموذج يحتذى به من كافة العاملين.

ونوه مدير الفرع إلي تكريم المجموعة الثالثة من الزملاء الذين أكملوا مسيرتهم العلمية وحصلوا بعد جهد على درجة الماجستير والدكتوراة خلال الأسابيع القادمة.

موضحاََ، أن هناك عدداً آخر من الإجراءات التحفيزية والتشجيعية‏ التي سيقوم بها الفرع بشكل مستمر لتحفيز العاملين به، منها اختيار الموظف المثالي عن كل إدارة من إدارات الفرع المختلفة، وكذلك موظف مثالي عن الفرع ووحداته بشكل شهري، كما يتم اختيار "موظف الشهر" على مستوى إدارات الفرع ووحداته من خلال الترشيحات، وعناصر تقييم معلنة للجميع.