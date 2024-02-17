مصر تستضيف مؤتمر المجلس الدولى للمطارات لإقليم أفريقيا 2024 «ACI AFRICA»

بمشاركة 400 عضو من ممثلى المطارات والمنظمات الدولية من ٥٢ دولة إفريقية

تحت شعار: «نراكم فى القاهرة» ACI يطلق الموقع الرسمى لمؤتمره ومعرضه (القاهرة 2024)

الفريق عباس: استضافة المؤتمر يؤكد ثقة منظمات الطيران الإفريقية بدورها فى دعم التعاون الإقليمى والقارى فى النقل الجوى

اختيار القاهرة فرصة للوفود لزيارة المعالم التاريخية والأثرية خاصة فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية

أعمال تطوير بالمطارات بما يتواكب والزيادة المتلاحقة فى الركاب على مستوى القارة الإفريقية

المؤتمر منصة تعاونية عالمية لخبراء وصانعى السياسات والمختصين بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات الإفريقية

استراتيجية متكاملة لصياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران لمواكبة التطورات المتسارعة

تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية

«محروس»: شعار المؤتمر يرمز للربط بين الحضارة المصرية القديمة والحديثة وقيام منظومة المطارات بدور محورى فى التنمية الاقتصادية والنهضة الحديثة

تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تستضيف جمهورية مصر العربية ممثلة فى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى، مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات الإفريقية ACI الاجتماع الـ٧١، تحت عنوان «المطارات: قاطرة النمو الاجتماعى والاقتصادى والمستدام»؛ والمقرر انعقاده بمدينة القاهرة خلال الفترة من ٢٤ فبراير حتى الأول من مارس القادم، وذلك بمشاركة 400 عضو من ممثلى المطارات والمنظمات الدولية من ٥٢ دولة إفريقية.

وفى هذا السياق، أشار الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى إلى أن استضافة مصر للمؤتمر فى دورته الحالية، يؤكد على ثقة منظمات الطيران الإفريقية لدورها فى دعم أوجه التعاون الإقليمى والقارى فى مجال النقل الجوى، ويعد اختيار مدينة القاهرة لانعقاد المؤتمر فرصة واعدة أمام الوفود المشاركة لزيارة المعالم التاريخية والأثرية بها؛ خاصة فى ظل الطفرة التنموية التى تشهدها الدولة المصرية فى كافة المجالات، وما يشهده قطاع الطيران المدنى من أعمال تطوير بالمطارات المصرية بما يتواكب مع الزيادة المتلاحقة فى أعداد الركاب على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد وزير الطيران المدنى أهمية المؤتمر الذى يعد بمثابة منصة تعاونية عالمية تضم الخبراء وصانعى السياسات والمختصين فى مجال الطيران بهدف تبادل الخبرات والرؤى وتقديم أفضل ممارسات المطارات بالدول الإفريقية، ووضع استراتيجية متكاملة تسهم فى صياغة السياسات والتعرف على أحدث وسائل تكنولوجيا الطيران، لمواكبة التطورات المتسارعة فى مجال صناعة النقل الجوي، هذا إلى جانب تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين لجعل تجربة سفرهم أكثر راحة ورفاهية.

نراكم فى القاهرة

أطلق المجلس الدولى للمطارات - إقليم إفريقيا الموقع الرسمى لمؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات لإقليم إفريقيا والمقرر إقامته فى القاهرة فى الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس 2024 تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الطيران المدنى الفريق محمد عباس حلمى.

كما نشر الموقع الكلمة الترحيبية الخاصة بالمهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية فى تقليد يتبعه المجلس الدولى للمطارات عند استضافة الدول لتلك الاجتماعات وشملت الكلمة الترحيب بضيوف المؤتمر فى القاهرة خاصة أن تلك الاجتماعات تأتى مع ارتفاع حركة الركاب لمستويات قياسية بالإضافة إلى التطور المتسارع فى مجال المطارات التى أصبحت ظاهرة دولية وليست مجرد استثمارات كثيفة لرأس المال.

القابضة للمطارات تطلق شعار مؤتمر ومعرض ACI (القاهرة 2024)

ومن جانبها أطلقت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية شعار مؤتمر ومعرض المجلس الدولى للمطارات المقرر انعقاده فى القاهرة خلال الفترة من ٢٤ فبراير وحتى ١ مارس 2024، تحت رعاية وتشريف دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى والفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني. وفى هذا السياق، أشار المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية إلى أن شعار المؤتمر هذا العام يرمز إلى الربط بين الحضارة المصرية القديمة والحديثة، وقد ظهر ذلك من خلال تصميم دعائى يضم ممر للطائرات؛ يعبر عن قيام منظومة المطارات المصرية بدور محورى هام فى تحقيق التنمية الاقتصادية والنهضة الحديثة التى تشهدها الدولة المصرية، هذا ويعبر شعار المؤتمر عن الهدف من انعقاد المؤتمر فى دورته لهذا العام، تحت عنوان «المطارات: قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة».

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر خلال جلساته، الهدف الأساسى من إنشاء منظومة المطارات هو خدمة المشروعات التنموية كونها مراكز محورية ولوجيستية تدعم حركة التجارة ونقل الركاب والبضائع من جميع أنحاء العالم،، فضلًا عن دورها كمحفز رئيسى فى تنشيط الحركة السياحية والجوية، وقاطرة تنموية لدفع مزيد من الاستثمارات.