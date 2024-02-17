مشاحنات بين الأحزاب الإسرائيلية بسبب إقالة نتنياهو

أدان حزب الليكود الإسرائيلي، رئيس الهستدروت (الاتحاد العام للعمال اليهود) أرنون بار دافيد لدعوته رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى تحمل المسؤولية عن الهجوم الذي قادته حماس في 7 أكتوبر والاستقالة.

ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال حزب الليكود في بيان صادر عنه “من المخزي أنه وسط هذه الحرب، بينما تصرخ الأمة من أجل الوحدة، اختار رئيس الهستدروت أرنون دافيد التعامل مع السياسات التافهة التي تقسم الأمة وتضعف المجهود الحربي”.

وكان رئيس الهستدروت الإسرائيلي أرنون بار دافيد، اتهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بأنه مسؤول عن مذبحة 7 أكتوبر، خلال حدث ثقافي في بئر السبع، ودعاه إلى تحمل المسؤولية والاستقالة.

وقال بار دافيد إنه يجب تحديد موعد للانتخابات في أقرب فرصة، وأنه يعتقد أنه في غضون عام من الآن سيكون هناك رئيس وزراء جديد لدى الاحتلال الإسرائيلي، متعهدًا بأن ينضم الهستدروت إلى الاحتجاجات والمظاهرات ضد الحكومة التي تسببت في الكارثة.

