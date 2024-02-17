كلام فى الهوا

السبت 17/فبراير/2024 - 08:07 م 2/17/2024 8:07:38 PM

كلمة «مستحيل» لا توجد إلا فى قاموس الضعفاء هذه العبارة من أشهر عبارات نابليون بونابرت، الذى حكم فرنسا وأوروبا وفرض سيطرته عليها خلال وقت قصير، ولعله من أقوى الشخصيات التى جاءت فى التاريخ، رغم أن صفاته الجسدية لم تكن توحى بتلك القوة التى فرضها على الناس.

إذ كان يبدو شاحباً ويداه كانتا صغيرتبن، ورأسه يبدو كبيرا بالنسبة إلى جسده، وكان قصير القامة، قصير الرقبة، ورغم ذلك لم تمنعه هذه الصفات من أن يتمتع بشخصية شديدة التأثير والثقة فى النفس، وكانت تطغى على كل الصفات الأخرى، مما جعله قائداً وأخذته إلى أعلى درجات المجد، وهى ذاتها السبب فى هزيمته، والسبب بسيط وهو أن للذكاء حدودا وللثقة خطوطا حمراء، العاقل فقط هو الذى يراها، ورحمة الضعفاء واجبة، وحتى لو قدمت لهم ما يخالف طبيعتهم فى قوارير العسل، وأنت تحيل ضعفهم بأنه قدرهم ولا ذنب له فى ذلك، فإن التاريخ إن ذكرك فلم يرحم ظلمك لهؤلاء الضعفاء الذين تعتبر صراخهم عواء ليس إلا.

مازال فى الفجر بقية ولا تنتظر أن ينصرك التاريخ لضعفك.

لم نقصد أحدا!!